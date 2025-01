VIDEO | Harde overtreding op Taylor: "Is dit niet gewoon rood?"

Alireza Jahanbakhsh heeft zich zondag niet populair gemaakt bij supporters van Ajax. De aanvaller van SC Heerenveen ging in de slotfase van de wedstrijd in het Abe Lenstra hard door op Kenneth Taylor.

Jahanbakhsh maakte in de 86e minuut van de wedstrijd een overtreding op Taylor en liep daarna nog even met zijn knie tegen de middenvelder van Ajax aan. Scheidsrechter Joey Kooij bestrafte het moment met een gele kaart, maar dat had volgens veel supporters online ook rood mogen zijn.