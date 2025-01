VIDEO | Ophef over AZ'er Goes die scheldt op camera tegen Ajax

Wouter Goes heeft zich in het duel tegen Ajax van zijn slechtste kant laten zien. Na een mislukte lange bal kwam er een ongewenst scheldwoord uit zijn mond.

Goes verkeerde op dat moment vlakbij een camera van ESPN en zodoende was er luid en duidelijk 'Ah, k*anker' uit zijn mond te horen. Ook op X werd dit opgemerkt door kijkend publiek en dat werd hem niet in dank afgenomen. Overigens was er ook een fijn moment voor de verdediger: hij zette zijn ploeg op 1-0 tegen Ajax.