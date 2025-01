VIDEO | Rensch laat Ajax achter zich: rechtsback gespot in Italië

Devyne Rensch is spoedig speler van AS Roma. De rechtsback van Ajax is woensdag gespot op het vliegveld van Rome, waar hij werd opgepikt door een delegatie van Roma.

Rensch ontbrak al in de selectie van Ajax voor de Europa League-wedstrijd van donderdagavond en op het trainingsveld van woensdag. De reden is duidelijk: een transfer. Woensdag werd hij gespot op het vliegveld van Rome. Een sjaaltje van AS Roma was er nog niet bij, maar Rensch poseerde wel voor de aanwezige fotografen.

Afgelopen maanden bereikten Ajax en AS Roma een akkoord over de transfer van de 22-jarige rechtsback. Naar verluidt betaalt de Italiaanse club een transfersom van maximaal zes miljoen euro, inclusief bonussen.