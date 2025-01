VIDEO | Suarez verricht heldendaad; praat verwarde man uit boom

De aanvaller van Inter Miami is op vakantie in Ciudad de la Costa. Suarez kwam daar te hulp toen een man in een boom van zes meter was geklommen, die dreigde naar beneden te springen. De politie lukte het niet om de man uit de boom te praten, tot Suarez zich ermee ging bemoeien.

"Luis benaderde hem op een zeer menselijke en empathische manier", zegt een ooggetuige tegen beIN Sports. "Hij slaagde erin een gesprek op gang te brengen met de man en dat hielp de situatie te de-escaleren." De man kwam na een paar minuten weer naar beneden en werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis.