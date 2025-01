Vink: "Ik denk nog steeds dat PSV een veel betere ploeg heeft"

Bij ESPN Dit was het Weekend praten Kenneth Perez en Marciano Vink over de titelkansen van Ajax. De analisten zien de kansen vrij zonnig in voor de Amsterdammers.

"Het is zeer knap dat je het wél doet, waar de anderen het laten", begint Perez. PSV verloor verrassend van PEC Zwolle en ook Utrecht, Feyenoord en AZ lieten punten liggen. Ajax nadert daardoor PSV tot slechts één punt.

"Ajax had zoveel kansen", stelt Vink. "Ze speelden echt heel goed. Het werd ze toegestaan, maar Ajax speelde echt constant de vrije man vrij. De intensiteit bij Heerenveen in het drukzetten was er niet, maar dan moet je nog wel de vrije man vinden. We hebben genoeg ploegen gezien dit weekend die dat niet konden."

Toch twijfelt Vink nog wel of Ajax daadwerkelijk een grote kans maakt op de titel. "Alles kan, maar ik denk dat PSV nog steeds een veel betere ploeg heeft, en Bosz gaat die motor echt wel aanzetten." Perez ziet de kansen iets rooskleuriger in. "Het kan toch wel?"