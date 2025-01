Vink over vertrek Ajax-talent: "Je kilt je eigen jeugdopleiding"

"Je kilt je eigen jeugdopleiding, waar je zo prat op gaat en waar Nederland bekend om staat," stelt hij. Hij ziet talenten uit de jeugdopleiding vertrekken naar buitenlandse clubs, zoals Girona en Saint-Étienne, terwijl ze in Nederland nauwelijks speelminuten krijgen. Volgens Vink moet er een oplossing komen om de jeugdopleiding beter te beschermen en de doorstroom richting het eerste elftal te waarborgen.

Over de recente transfers van Ajax-talenten heeft Vink een duidelijke mening. Hij noemt het vertrek van Silvano Vos naar AC Milan een voorbeeld van het probleem. "Silvano Vos heeft zijn kans gekregen en niet gepakt, alleen de weg richting het eerste was er voor hem niet meer, doordat Mannsverk en Tahirovic werden gehaald," zegt hij. "Dat zijn beslissingen waarbij ik denk: je neemt je eigen opleiding niet serieus of je neemt geen tijd om een speler de kans te geven om zich te ontwikkelen." Vink vindt dat Nederlandse clubs hun jeugdopleidingen serieuzer moeten nemen om verdere leegloop te voorkomen.