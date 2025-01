Vlap baalt van vertrek Regeer: "Tuurlijk gunnen we hem dat, maar..."

Regeer is hard op weg om FC Twente na anderhalf jaar weer in te ruilen voor jeugdclub Ajax. "Youri is een fantastische speler en het is vervelend dat je hem een week voor de deadline kwijtraakt", geeft Vlap toe in gesprek met Oost.

Wat dat betreft zorgt het vertrek van Regeer voor gemixte gevoelens bij Vlap. "Tuurlijk gunnen we hem dat, maar we hadden hem het liefst wel bij ons gehouden. Want ik hoef niet te vertellen wat voor goede en belangrijke speler hij is", aldus de aanvallende middenvelder. "Het is gewoon een leuke en goede jongen. Ligt goed in de groep. Dus dat is vervelend, maar zo gaat dat in het voetbal. Nu is het weer tijd voor andere jongens om op te staan."