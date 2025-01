'Voormalig Ajacied Mitchel Bakker kan interlandswitch maken'

Mitchel Bakker is in beeld bij de nationale ploeg van Indonesië. De voetbalbond wil de voormalig Ajacied graag binnen hengelen, meldt het Algemeen Dagblad .

De 24-jarige verdediger, die dit seizoen door Atalanta verhuurd wordt aan Lille, heeft Indonesisch bloed: zijn grootvader werd geboren op de Molukken. Bakker zelf is op de hoogte van de interesse vanuit Indonesië, maar het is nog niet duidelijk of hij er gehoor aan heeft.

Bakker speelde in totaal 21 interland voor Jong Oranje, maar kwam nog niet in actie voor het eerste elftal van Oranje.