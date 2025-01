Voormalig Ajax-speler bezorgt Manchester United een overwinning

Manchester United heeft een belangrijke overwinning geboekt in de Premier League. De ploeg van Rúben Amorim versloeg Fulham met 0-1, dankzij een goal van voormalige Ajacied Lisandro Martínez. Het was een moeizaam begin voor United, maar uiteindelijk kwamen ze als winnaar uit de strijd.

De eerste helft was niet overtuigend voor de bezoekers. Fulham nam het initiatief, met Alex Iwobi die zowel André Onana als Matthijs de Ligt het vuur aan de schenen legde. United had pas vlak voor rust zijn eerste kans, maar de kopbal van De Ligt eindigde in de handen van Fulham-doelman Bernd Leno.

In de tweede helft, die begon met een indrukwekkend eerbetoon aan Edwin van der Sar, bleef het lange tijd stil qua kansen. Adama Traoré probeerde het nog wel met een schot, maar mikte ver over het doel van Onana. Pas een kwartier voor tijd was het raak voor United, toen Lisandro Martínez de bal van afstand op doel schoot, via Saša Lukić het net vond en United de drie punten binnenhaalde.