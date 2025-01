"Vorig jaar was er in januari behoorlijk wat interesse in Akpom"

Chuba Akpom mag in principe vertrekken bij Ajax. Ondanks dat de spits liefst 22 keer scoorde in de weinige minuten die hij kreeg, lijkt hij niet in het spel van de Amsterdammers te passen.

"De 29-jarige Engelsman kwam voor een fors bedrag over van Middlesbrough, maar is bij Ajax nooit vaste basisspeler geweest. Dat hij na anderhalf jaar evengoed op 22 doelpunten staat, blijft een knappe prestatie", schrijft Lentin Goodijk in Voetbal International.

"Vorig seizoen hielp Akpom de Amsterdammers regelmatig uit de brand als supersub, dit seizoen bewees hij ook als basisklant te kunnen scoren. Daarbij offert Akpom zich regelmatig op voor het team, als Farioli hem weer eens vraagt als buitenspeler op te draven:", vervolgt de journalist. "In het strafschopgebied is Akpom gevaarlijk, aan de zijkant verricht hij belangrijk werk, maar ziet hij er aan de bal vaak wat onbeholpen uit."

Ajax probeert een nieuwe linksbuiten te halen, waardoor de rol van Akpom daar uitgespeeld lijkt. "Dat zal tegelijkertijd ook gevolgen hebben voor de status van Akpom. Een marginale rol als derde spits achter Brian Brobbey en Wout Weghorst is voor beide partijen niet logisch, gezien zijn salaris. Vorig jaar was er in januari behoorlijk wat interesse. Als dat nu weer gebeurt, is Ajax zeker bereid om te luisteren."