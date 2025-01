Vurnon Anita (35) tekent in Nederland: "Voor onkostenvergoeding"

Vurnon Anita is weer op de Nederlandse voetbalvelden te bewonderen. De oud-speler van Ajax heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij FC Volendam. Dat melden bronnen rond de speler.

Anita was de afgelopen weken al op proef bij de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. De 35-jarige middenvelder is sinds afgelopen zomer clubloos nadat hij vertrok bij Al-Orobah uit Saoedi-Arabië. Eerder was Anita actief bij RKC Waalwijk, CSKA Sofia, Leeds United, Willem II, Newcastle United en Ajax, waar de drievoudig Nederlands international en zeventienvoudig international van Curaçao zijn loopbaan begon.

"De middenvelder maakt het seizoen af op amateurbasis en voetbalt alleen voor een onkostenvergoeding", schrijft Mike Verweij op de website van De Telegraaf. "FC Volendam had een beperkt budget om de selectie nog te versterken en daarom is voor deze oplossing gekozen."