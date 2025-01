Vos en Misehouy weg: "Signaal dat je afgeeft is heel slecht"

Marciano Vink maakt zich ernstige zorgen over de beperkte doorstroom van jeugdspelers in het Nederlandse betaald voetbal. De analist van Voetbalpraat benadrukt dat talenten die uitblinken op jeugdtoernooien te weinig kansen krijgen om zich te ontwikkelen in een eerste elftal.

"Je moet je jeugdspelers wel perspectief bieden," stelt Vink bij ESPN. "Op het moment dat jij een bank vol internationals hebt, is dat hartstikke leuk voor in de Champions League, alleen het signaal dat je naar je jeugdspelers afgeeft, is heel slecht."

Vink wijst naar Ajax als voorbeeld, waar onder Erik ten Hag en Marc Overmars veel talentvolle spelers via de achterdeur vertrokken. "Dat zijn Lang, Dest, Botman, Matusiwa, Vos, Misehouy noem ze maar op," aldus Vink. Hij ziet hetzelfde patroon bij andere clubs, waar buitenlandse spelers worden aangetrokken terwijl talenten uit de eigen jeugd nauwelijks kansen krijgen. "Je ziet bij heel veel clubs dat er willekeurige spelers van Hajduk Split worden gehaald, omdat dat relatief goedkoper is," legt hij uit.

Volgens Vink ligt het probleem bij de focus op internationale aankopen. "Ze hebben de stap te groot gemaakt, doordat ze Champions League-gedachtes hebben en het idee hebben dat wij op alle posities een bijna volwaardige international moeten hebben," zegt hij. Hij pleit ervoor dat clubs meer investeren in hun eigen jeugd of kijken naar spelers uit Jong-teams. "Is daar een jonge speler van een jaar of 19 die ik zou kunnen huren of kan verleiden met een contract?" vraagt hij zich af.