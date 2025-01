Weghorst geeft tekst en uitleg: "Dat leer ik mijn kids altijd"

Wout Weghorst was deze week te gast als analyticus bij het WK Darts. De ervaren centrumspits van Ajax, die bij de club uit Amsterdam moet concurreren met Brian Brobbey, sprak daarbij over zijn uitgebreide voorbereiding op wedstrijden.

"Ik probeer me altijd op dezelfde manier voor te bereiden. Dezelfde dingen doen, in dezelfde mindset komen", sprak hij. "Het zijn bepaalde vastigheden, rituelen en structuur die ik in mijn dag heb. Op een wedstrijddag begint dat in de ochtend. Je doet vaak dezelfde dingen, waar je je prettig bij voelt. Waardoor je echt het gevoel hebt: vandaag is de wedstrijd. Je probeert langzaam naar de mindset te komen om uiteindelijk echt te presteren", legt Weghorst uit.

"Ik probeer dat onafhankelijk van de tegenstander te doen, maar er zijn hele unieke of speciale potjes geweest. Dat voelt natuurlijk wel anders. Daar zit een andere lading op. Ik bereid me wel echt op dezelfde manier voor", vertelt de aanvaller, die liever niet van zijn vaste patroon afwijkt. "Dat is niet lekker, nee. Natuurlijk gebeurt er weleens iets, maar ik ben dan heel moeilijk bereikbaar. De laatste anderhalf uur voor de wedstrijd ben ik me niet bewust van wat ik doe."

"Ik ga mijn tunnel in en dat is modus presteren, winnen en de beste versie zijn. Ik laat weinig ruimte om dat te verstoren", vervolgt hij vastberaden. "Nooit opgeven, leer ik mijn kids altijd. Ga door en zorg dat je jezelf erin knokt. Het is niet makkelijk, want als je een grote kans mist, zit je even in een teleurstelling, maar vanuit je mentale weerbaarheid is het belangrijk dat je er continu voor kunt zorgen dat je er het maximale uit kunt halen", besluit Weghorst ambitieus.