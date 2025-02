"Weghorst moet toch ontzettend spijt hebben van zijn transfer"

"Één doelpunt is belachelijk weinig en moet je je voorstellen hoe Weghorst zich voelt", is Perez bij ESPN hard voor de situatie van Brobbey en Weghorst bij Ajax. "Ondanks zijn gekus en dat soort dingen moet hij toch ontzettend spijt hebben van deze transfer. Als jouw concurrent niet presteert qua doelpunten en jij maakt ze wel, dan lijkt het mij heel frustrerend om op de bank te zitten."

Toch snapt de Deen de Italiaan wel. "Met dit aantal punten heeft de trainer gelijk en heb je als spits niet te zeggen, maar ik snap dat een ambitieuze speler zoals Weghorst hier ontzettend van baalt."

Ook Karim El Ahmadi heeft begrip voor het opstellen van Brobbey door Farioli. "In het spel van Ajax is hij wel erg belangrijk. Je zag ook wel in de wedstrijd tegen Galatasaray dat Jordan Henderson hem direct aan kan spelen en dan kunnen er jongens onder komen. Als aanspeelpunt vind ik hem wel een betere speler dan Weghorst."