Weghorst niet blij: "Dat is het moeilijkste aan deze situatie"

"Het is geen geheim dat ik dat lastig vind", vertelt Weghorst namelijk in een interview met Helden Magazine. De spits heeft er vaker over gesproken, ook met de trainer. "Hij heeft zijn filosofie, ik heb mijn filosofie. Ik geloof in een prestatiecultuur en ben daarin misschien ook ouderwets. Op gevoel. Ik denk dat je als voetballer soms helemaal in het rood moet gaan, kapot moet gaan in een training en een wedstrijd. Dan ontstaan de speciale krachten, de mooie momenten."

Weghorst heeft niet het gevoel dat hij altijd alles kan geven en dat vindt hij lastig. Hij heeft dat Farioli dan ook laten weten. "Ik leef gedurende de week naar een wedstrijd toe. Ik visualiseer hoe de wedstrijd gaat verlopen. Maar als je soms een uurtje speelt en de volgende week maar een half uur als invaller, dan is dat lastig."

Een concurrentiestrijd gaat Weghorst niet uit de weg. "Ik vind: als iemand beter is dan ik, dan heb ik daar vrede mee", zegt Weghorst, die weet dat hij een concurrentiestrijd kan winnen of verliezen. "Het moeilijkste aan deze situatie vind ik dat er juist geen strijd is. Dat staat ver af van mijn filosofie over het beleven van topsport en dat vind ik lastig", vervolgt Weghorst. "Maar ik vind en weet ook: het gaat niet om mij. Het gaat om Ajax, om de club en successen behalen. Daar zal ik iedere minuut proberen mijn steentje aan bij te dragen en belangrijk te zijn."