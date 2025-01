Weghorst of Brobbey in de spits? "Middelmaat regeert nog steeds"

Ajax staat na zeventien competitiewedstrijden op een tweede plek in de Eredivisie, maar Ronald de Boer ziet nog genoeg verbeterpunten in de ploeg van trainer Francesco Farioli. De voormalig profvoetballer vindt bovendien dat de selectie 'niet in balans' is.

"In tegenstelling tot 1995 heb je nu niet dertien spelers die uitzonderlijk zijn", legt hij uit op de website van VI. "Het voetbal is sindsdien een stuk intenser geworden, dus nu heb je zelfs meer dan dertien spelers van dat niveau nodig. Daarvan is geen sprake. De middelmaat regeert nog steeds, te veel spelers zijn gelijkwaardig. Zelfs als je kijkt naar de spitspositie, waar je op zich twee goede opties hebt. Brobbey of Weghorst: zeg het maar", aldus De Boer.

"Op basis van je gevoel zou je Brobbey zeggen, gezien zijn leeftijd en potentie. Maar Weghorst scoort vaker. Het probleem is: geen van beiden laat genoeg zien om de onbetwiste nummer één in de spits te zijn", vervolgt hij kritisch. "Ik zeg altijd dat je beter één negen kunt hebben dan twee zeventjes. Zoals het linkerbeen van Messi zijn specifieke topkwaliteit is, een negen, terwijl zijn rechterbeen een vijf is. Ajax heeft op te veel posities van alles een beetje. PSV heeft meer specifieke kwaliteitsopties", besluit De Boer over de koploper van de Eredivisie.