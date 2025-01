Weghorst reageert op geruchten rondom Brobbey: "Moet je doen!"

"Ik heb tegen hem gezegd dat het wel hele mooie clubs zijn. Ik zei tegen hem: ‘moet je doen'", knipoogt Weghorst in gesprek met Ajax TV. De selectie van Ajax zat in het vliegtuig toen de eerste berichten over de interesse van West Ham United in Brobbey naar buiten kwam. "Brobbey zat achter me en toen zei ik: het zijn wel echt mooie clubs, moet je doen", lacht Weghorst.

In de eerste seizoenshelft wisselde Ajax-trainer Francesco Farioli regelmatig tussen Weghorst en Brobbey in de basisopstelling. Na de winterstop kiest de Italiaan voor Brobbey als eerste spits. Weghorst moet het daarom doen met een rol als invaller. De geruchten over Brobbey zorgen volgens hem niet voor onrust.

"Het is inherent aan voetbal en zeker in deze periode speelt dat. Dan komt het op bij verschillende personen, ook bij hem. Dat hoort gewoon bij voetbal", besluit Weghorst.