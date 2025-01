Wesley Sneijder baalt van Alex Kroes: "Wij worden niet gebeld"

Alex Kroes was maandagavond te gast bij het programma 'Rondo' op Ziggo Sport, maar Wesley Sneijder en Marco van Basten toonden zich opnieuw erg kritisch over de gang van zaken bij Ajax. Volgens Wytse van der Goot zijn de twee clubiconen een 'luis in de pels' voor de club uit Amsterdam.

Kroes stoort zich echter niet aan de negatieve uitlatingen. “Ik ben er niet dagelijks mee bezig wat ze allemaal op tv uitkramen", reageerde de technisch directeur van Ajax. "Ik probeer rust te creëren. Dat wil niet zeggen dat ze alleen maar domme dingen zeggen. De goede dingen komen ook weleens tot mij. Ze hebben mijn nummer en we hebben weleens met elkaar gesproken", vertelt hij.

Voormalig Ajacied Marco van Basten legt vervolgens uit wat het probleem is. “Wij willen Ajax graag goed zien spelen. Soms is er frustratie omdat ze niet goed gespeeld hebben. Dan zijn de kritieken soms minder positief", erkent hij. "Natuurlijk wil je liever dat ze weer kampioen worden en Europees goed presteren. Bij ons zit er een stukje teleurstelling in. Dat uit je dan", vertelt Van Basten.

Wesley Sneijder haakt vervolgens in. “Alex zegt: ‘Ik heb liever dat zulke dingen één-op-één gedeeld worden. Maar daar wordt ook niet naar gevraagd bij ons. Wij worden niet gebeld", baalt hij. "In het verleden hebben we wel contact gehad. We zouden later nog een keer contact hebben, dat is niet gebeurd. Dat is prima, hoeft ook niet, maar het is niet alsof ik dingen roep omdat ik geen contact met jullie heb. Ik geef ook maar m’n mening. (...) Het is al twee jaar kut. Het is on-Ajax. Rafael (van der Vaart, red.) deelt die mening ook. We kunnen het niet bij jullie brengen, dus doen we het hier.”

Sneijder wil met een paar oud-Ajacieden graag een rol van betekenis spelen. “Niet alleen voor het eerste elftal, maar ook richting de jeugd, naar buiten toe, het is ook een stukje commercie. Maar daar wordt nooit naar gekeken", vervolgt hij teleurgesteld. "Als ze dat niet willen, is dat prima. Het is niet dat ik mezelf wil verkopen of dat ik morgen wil beginnen, absoluut niet. Maar het is jammer dat het niet gebeurt. De mensen met een Ajax-DNA zijn vetrokken bij de club. Dat vind ik jammer. De mensen die ervoor terug zijn gekomen, zijn daar ver van verwijderd", constateert Sneijder.

Alex Kroes neemt het laatste woord en dient hem vervolgens van repliek. “In de jeugd werken Kiki Musampa, Jan Wouters en John Bosman. Op elk jeugdteam zit tegenwoordig een pedagoog en een oud-voetballer. De club is afgegleden, maar ik denk juist dat we de weg omhoog aan het vinden zijn. Dat duurt even, we komen ergens vandaan. We kunnen ook niet alle oud-spelers erbij betrekken", benadrukt hij. "We hebben ook een Ajax-voetbalprogramma gecreëerd waarin we meningen van bijvoorbeeld Edo Ophof, Pim van Dord, Louis van Gaal en Danny Blind hebben meegenomen. Ik denk dat we er heel erg mee bezig zijn om het fundament goed te krijgen, op een duurzame manier", besluit Kroes.