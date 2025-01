'West Ham United serieus voor Brian Brobbey; Ajax bepaalt prijs'

Dat nieuws meldt De Telegraaf. De voorkeur van West Ham ging in eerste instantie uit naar André Silva (RB Leipzig), maar zijn komst lijkt niet haalbaar voor The Hammers. "Om Brobbey binnen te halen, wordt er ook flink gepuzzeld", zo valt er te lezen. Er ligt een voorstel op tafel om Brobbey op huurbasis over te nemen met een verplichte koopoptie in de zomer.

Volgens de krant verlangt Ajax een flinke transfersom voor de diensten van Brobbey. "West Ham United moet daarbij rekening houden met een transfersom van circa dertig miljoen euro vast en vijf miljoen euro aan eenvoudig te realiseren bonussen", klinkt het.