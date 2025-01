West Ham wil Brobbey, maar financiële beperkingen hinderen deal

West Ham United blijft vasthoudend in de jacht op Brian Brobbey, maar kampt met financiële beperkingen. De Premier League-club dreigt meer schulden te maken dan toegestaan, wat een mogelijke puntenstraf kan opleveren. Daarom willen The Hammers Ajax voorstellen om de transfersom deels later te betalen, een constructie die eerder werd toegepast bij de aankopen van Mohammed Kudus en Edson Álvarez.

Ajax is echter niet happig op een uitgestelde betaling. Technisch directeur Alex Kroes wil snel geld zien om de balans in het salarishuis te herstellen en om eindelijk de gewenste versterkingen te halen. Trainer Francesco Farioli wacht in de vierde week van januari nog altijd op een linksbuiten, een positie die Kroes op Deadline Day niet wist in te vullen. De directeur beloofde de nieuwe aanvaller in het nieuwe jaar alsnog te presenteren, maar daarvoor is directe financiële ruimte nodig.

Ondanks de obstakels lijkt West Ham niet af te haken, meldt het Algemeen Dagblad. De club heeft deze maand meerdere spitsen benaderd, mede vanwege blessures van clubicoon Michail Antonio en zomeraanwinst Niclas Füllkrug.

Brobbey wordt gezien als een cruciale versterking en is een topprioriteit voor de nieuwe manager Graham Potter. De Brit, die begin dit jaar nog in beeld was als trainer bij Ajax, ziet in Brobbey een spits met een vergelijkbaar profiel als Antonio. De Ajax-aanvaller zelf zou niet onwelwillend staan tegenover een overstap naar Londen, maar vooralsnog ligt de bal bij beide clubs.