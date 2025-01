Wijffels: "Bij Ajax zouden ze dat graag willen na een rampjaar"

Dat schrijft Wijffels in het Algemeen Dagblad. "Portugal zit Nederland op de hielen, maar nog zeker één seizoen houdt de eredivisie twee vaste deelnemers in de Champions League. PSV pakt normaal gesproken straks het ene ticket. Op de andere plek jagen Ajax, Feyenoord, Utrecht, FC Twente en AZ."

De journalist noemt het 'interessant' om te zien hoe dat laatste kwartet zich nu positioneert. "Bij Feyenoord klinkt: ‘tweede worden is een must, we vinden dat inmiddels bij onze stand horen’. Bij Ajax zouden ze het heel graag willen na een rampjaar. Bij AZ en Twente kijken ze eigenlijk vooral naar plek drie, die óók nog voorronde Champions League brengt. En bij FC Utrecht is het een kwestie van nu of nooit", oordeelt Wijffels.

"Vanuit die gedachte is Sébastien Haller teruggehaald als spits. Clubeigenaar Frans van Seumeren kan eindelijk eer behalen aan zijn grote liefde waarin hij al tientallen miljoenen stak. ‘Die kans laat Frans niet lopen’, klinkt in de Galgenwaard", weet hij. Voor Wijffels is Haller ook meteen de speler die het meest nieuwgierig maakt bij de herstart van de competitie.