Wijffels voorspelt: "Kan iets zijn waardoor zij gaan bijblijven"

Ajax staat na afgelopen weekend nog maar een puntje achter op PSV. In Eindhoven werd na de nederlaag tegen PEC Zwolle al gesproken van een crisis. Ook Maarten Wijffels vindt dat PSV 'wel degelijk' in een dal zit.

"PSV was voor heel veel mensen de gedoodverfde kampioen", begint de journalist zijn verhaal in het ESPN-programma Voetbalpraat. "Ik moet je eerlijk zeggen, daar kreeg ik in het begin van het seizoen van PSV-supporters heel veel op m'n dak voor, rond de Johan Cruijff Schaal heb ik op Twitter gezet dat er geen favoriet voor de titel was. Omdat, zoals Feyenoord het heel moeilijk had het weer waar te maken na dat kampioensjaar, gaat dat voor PSV ook gelden."

Volgens Wijffels is dat ook het hele seizoen zichtbaar. "Alleen werd het vaak niet afgestraft. En nu zie je dat het ineens wel afgestraft wordt. Ook door de PEC Zwolles van deze wereld, wat wel vrij bizar is", vindt hij. "Het probleem van PSV is ook niet een-twee-drie opgelost. Verdedigend zijn zij gewoon ontzettend kwetsbaar. En als Ajax dan de minst gepasseerde defensie heeft... Dan zou dat iets kunnen zijn waardoor die wel gaan bijblijven de komende weken", voorspelt Wijffels.