Wijnstekers ziet twee uitblinkers bij Ajax: "Speler van de week"

Ajax won zondag in de Johan Cruijff Arena met 2-1 van Feyenoord en Ben Wijnstekers heeft twee spelers van de club uit Amsterdam opgenomen in zijn elftal van de Week op de website van de Telegraaf . Het gaat om Jorrel Hato en Jordan Henderson.

"Jorrel Hato van Ajax kies ik als speler van de week", schrijft hij. "Hij werd enigszins geholpen omdat Hadj Moussa er bij Feyenoord steeds voor koos zijn acties niet door te zetten en weer terug te gaan, maar was verdedigend én aanvallend belangrijk, met name bij de 1-0", aldus Wijnstekers.

"Dat laat hij ook steeds vaker zien. Hij straalde wat uit aan de bal. Ik had in het begin mijn twijfels wat betreft waaróm hij zo omhoog geschreven en gepraat werd, maar dat maakt hij nu waar", vervolgt de voormalig profvoetballer, die ook een uitblinker van Ajax op het middenveld heeft staan.

"Henderson vond ik bij Ajax altijd de man van het balletje breed, balletje terug en weer balletje breed, maar hij bracht tegen Feyenoord ook echt diepte in het spel van Ajax met zijn passing. Hij liet nu zien een echte aanvoerder te zijn, door voetballend aanwezig te zijn", stelt hij. "Zeker in de eindfase van de wedstrijd was hij degene die de rust bewaarde, bijvoorbeeld door achterin onder druk de rust te bewaren in de opbouw. Toen hielp hij zijn ploeg door de chaos heen."