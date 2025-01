Willaert onthult: "Je hoort dat hij nog op de radar staat bij Ajax"

Ajax was al een tijdje bezig met de komst van de Spaanse aanvaller, maar door zijn blessure leek er een streep door een winterse transfer te kunnen. Mogelijk wil Ajax echter alsnog toeslaan deze winter. "Je hoort steeds meer, hoewel Ajax dat niet wil bevestigen of ontkennen, dat Moro nog steeds op de radar staat", vertelt Christian Wilaert in Tekengeld van ESPN.

Naar verluidt duurt het nog wel even voor Moro weer kan spelen, maar mogelijk maakt dat niet uit voor de Amsterdammers. "Het is een interessante speler, maar als hij er inderdaad twee of drie maanden over doet om weer fit te worden, is het geen oplossing voor de tussentijd", aldus Wilaert. "Dat kan intern nog wel discussie opleveren bij Ajax."