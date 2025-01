Willaert weet meer over Ajax-transfer Raul Moro: "Echt creatief"

"Ze lijken elkaar nu ergens tussen de zes en acht á negen miljoen euro elkaar te gaan ontmoeten”, vertelt de verslaggever bij VoetbalPraat. "Wat ik wel in de markt hoor is dat Ajax niet alleen met deze Moro bezig geweest. Ajax is ook met andere spelers aan de gang geweest", verklapt Willaert, die verwacht dat Ajax een transfersom in meerdere termijnen gaat betalen.

"De financiële problemen van Ajax zijn echt niet overdreven. Ajax moet echt creatief zijn om zo’n deal te maken", legt hij uit. "Bijvoorbeeld door nu een deel van het bedrag te betalen. In de zomer een tweede aflossing te doen. En dan misschien een bonusregeling in te bouwen voor als er Champions League wordt gehaald. Dat er dan wat meer betaald kan worden. Dat is de manier waarop Ajax deze deal rond probeert te maken. Maar het verhaal is dat vraag en aanbod dicht bij elkaar liggen. Wie weet. Ieder moment kan het gebeuren", besluit Willaert.