Willem II vroeg bizar bedrag voor De Jong: "Kon lucratief zijn"

In plaats van een transfersom wilde Willem II graag een doorverkooppercentage van vijftien procent. "Ajax wilde aanvankelijk een transfersom betalen, maar wij vonden twee à drie ton niet genoeg", blikt Berry van Gool, destijds directeur bij Willem II, terug in het Algemeen Dagblad. "Toen zijn we vol voor de doorverkoop gegaan. Dat kon lucratief zijn, al heb je natuurlijk ook genoeg spelers bij Ajax die vervolgens in de eerste divisie eindigen, en waaraan je nooit meer iets verdient."

Het bleek een geweldige keuze van de Tilburgers, want de club ontving vier jaar later 8,6 miljoen toen De Jong voor 75 miljoen euro naar FC Barcelona ging. "Voor beide clubs was het slagroom op de taart, want het is allemaal extra geld waar je niet op hebt begroot", besluit Van Gool.