Willem van Hanegem: "Tegen Ajax maakte hij Gaaei helemaal gek"

Willem van Hanegem gaat de ontwikkeling van Ruben van Bommel goed in de gaten houden. 'De Kromme' is enthousiast over de zoon van voormalig PSV'er Mark, mede door zijn optreden tegen Ajax.

"Van Bommel is echt een speler met een mooie toekomst", schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Tegen Ajax maakte hij die Anton Gaaei gek en ook die Richard Ledezma van PSV had het al snel met hem gehad. Het is toch mooi dat jongens als Van Bommel, maar ook Wouter Goes maling hebben aan de spelers van grote clubs. Ik zou ze als trainer graag in mijn ploeg hebben."

De voetballer van AZ was echter ook betrokken bij de penalty die werd toegekend aan PSV. 'De Kromme' denkt er echter het zijne van. "Johan Bakayoko wipt een bal tegen de hand van Van Bommel, die er alles aan doet om juist geen hands te maken en dat is dan een penalty waard en één punt. En het kost AZ twee punten. Als je zelf hebt gevoetbald, voel je het onrecht. Als je nooit hebt gevoetbald, vind je het normaal", aldus Van Hanegem.