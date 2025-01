Willie Overtoom adviseert Ajax: "Was pijnlijk om naar te kijken"

Voormalig profvoetballer Willie Overtoom heeft zijn mening gegeven over de prestaties van Nederlandse clubs in Europese competities. Overtoom, die zelf in het verleden op hoog niveau speelde, was grotendeels positief over de manier waarop de clubs zich presenteerden, maar zag ook verbeterpunten.

Over PSV was Overtoom lovend, ondanks dat hij ook kritisch bleef. "PSV deed het goed, al zakten ze wel iets terug, maar ze hebben de overwinning toch weten te behalen," aldus Overtoom. Ook FC Twente kon op zijn lof rekenen: "Twente boekte een sterke zege in een lastige reeks, zoals Oosting al aangaf." Hiermee verwees hij naar de opmerking van Twente-trainer Joseph Oosting, die benadrukte hoe zwaar de reeks wedstrijden was voor zijn team.

Feyenoord kreeg van Overtoom de nodige complimenten, waarbij hij de overwinning van de Rotterdammers indrukwekkend noemde. "Feyenoord speelde naar zijn mogelijkheden en sleepte een geweldige overwinning over de streep, al was er een vleugje geluk bij betrokken, maar dat doet er niet toe! Hun overwinning wordt nog indrukwekkender door de geruchten over Priske. Echt heel sterk gedaan!"

De prestaties van Ajax waren volgens Overtoom minder positief, en hij was duidelijk in zijn oordeel: "Wat Ajax liet zien was helaas pijnlijk om naar te kijken, maar dat soort wedstrijden komt nu eenmaal voor." Toch ziet hij potentie bij de Amsterdammers, mits er stappen worden gezet. "Ondanks dat ze in de competitie goed presteren, blijft de onrust bestaan. Ik denk dat ze terug moeten naar de basis. Ajax wil herkenbaar voetbal spelen, en ik heb het gevoel dat ze de juiste coach hebben om dat te realiseren."

Een van de speerpunten voor verbetering bij Ajax is volgens Overtoom de selectie. "Neem Brobbey, die ik echt een fantastische spits vind, maar hij past niet goed in het spel dat Ajax zou willen spelen. Hij scoorde vorig jaar veel omdat Ajax vanuit de counter speelde, maar nu zijn de ruimtes kleiner en heeft hij het moeilijker. Ik geloof dat hij er 20 scoort in de counter bij Napoli, maar tactisch en technisch heb je andere type spelers nodig bij Ajax. Ik denk dat de basis er weer staat en met één of twee goede transferzomers er een heel sterk team kan staan; dat vertrouwen heb ik in Kroes."