Wim Kieft pakt Ajacied stevig aan: "Je schrikt je toch dood?"

Wim Kieft zag dat Ajax met 2-1 te sterk was voor Feyenoord. De voormalig Ajacied zag echter ook hoe invaller Wout Weghorst geen beste beurt maakte in de Johan Cruijff Arena en hij is dan ook flink kritisch op het gedrag van de spits.

"Hij begint altijd standaard dat hij Wout Weghorst een irritanteling vindt. Die komt erin, heeft alles verkeerd gedaan wat hij verkeerd kon doen, mist die strafschop en heb je hem dat publiek zien opjutten? De grote Wout Weghorst? Hou toch op, joh. Het is allemaal poppenkast."

"Als hij die strafschop had gescoord, dan had hij nu nog in dat stadion gelopen", reageert René van der Gijp, waarop Kieft verdergaat. "Je schrikt je toch ook dood... Ik weet ondertussen ook wel zo langzamerhand dat hij het aardig doet bij Oranje...", aldus Kieft, die onderbroken wordt door Gijp. "In Nederland moet je gewoon de eerste helft van de topwedstrijden overslaan. Gewoon niet kijken."

"Dan kan iedereen het namelijk nog belopen", vervolgt de analist. "Wat moet je dan gaan doen? Dan moet je mensen in de dekking aan gaan spelen. En dan moeten er één of twee bij zien te komen. Dat beheersen wij in Nederland niet. Dat komt omdat we nooit in de dekking aangespeeld worden", aldus Gijp.