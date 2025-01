Wim Kieft stoort zich: "Ik ben een beetje klaar met hem"

Ihattaren begon zaterdag in de basis bij RKC Waalwijk en scoorde in de 2-1 nederlaag bij Ajax. "Ik ben een beetje klaar met Ihattaren. We zijn nu weer zes maanden verder en hij staat voor het eerst een keer in de basis", reageert Kieft in KieftJansenEgmondGijp. Voor de winterstop stond de 22-jarige Utrechter ook al in de basis tegen Fortuna Sittard en PEC Zwolle.

Kieft vindt het gejubel over Ihatteren te overdreven. "Iedereen vindt het geweldig. We hijsen iedereen maar op het paard, maar dat valt toch allemaal mee. Bij RKC schiet je toch ook wel een keer een bal erin", besluit de voormalig profvoetballer.