Wout Weghorst: "Het is zo oneerlijk hoe dat verhaal is neergezet"

Wout Weghorst keerde afgelopen zomer terug in Nederland. De 32-jarige spits tekende een contract bij Ajax, terwijl ook zijn geliefde FC Twente lang in de markt was. Dat hij niet in Enschede tekende, leverde veel commentaar op.

"Ja, voor Nikki (zijn vriendin, red.), en ook mijn ouders is het niet leuk", blikt Weghorst terug in Helden Magazine. "Toen ik afgelopen zomer de transfer maakte naar Ajax, was het weer raak. Ik had Twente verloochend... Het is zo oneerlijk hoe dat verhaal is neergezet. Dat is het enige dat ik nog heel lastig vind. Onrecht."

Weghorst doet een boekje open over de onderhandelingen. "Ik heb er eigenlijk nog nooit wat over gezegd. Ik heb me gefocust op Ajax en was blij met mijn prachtige transfer, naar historisch gezien de grootste club van Nederland. Maar ik wil er best wat over zeggen", geeft hij aan. "Zoals bekend heb ik met Twente en de verantwoordelijke mensen meerdere gesprekken gevoerd in de zomer."

"Uiteindelijk bleek gaandeweg de transferperiode dat het voor Twente financieel niet mogelijk was om mij te halen", vervolgt de spits uit Borne. "Ik heb het over de transfersom, niet over mijn salaris. Ik weet ook wel dat ik minder in Nederland zou verdienen dan in het buitenland. Geld is nooit mijn drijfveer geweest en zal het nooit zijn. Maar Twente heeft letterlijk tegen mij gezegd: 'Wout, het gaat ons nu niet lukken en wij gaan verder kijken'. Op dat moment konden ze Sam Lammers krijgen. Dat begreep ik."

Weghorst ging uiteindelijk in gesprek met Ajax. "Ik heb Arnold Bruggink en Jan Streuer, de technische leiding bij Twente, ook eerlijk en open over de interesse van Ajax en andere clubs verteld. Uiteindelijk kreeg ik tijdens de gesprekken die ik voerde met Ajax en de doelstellingen die zij hadden het gevoel dat dit voor mij en mijn gezin de juiste stap was. Het verhaal sprak me aan en ik wilde graag terug naar Nederland voor mijn gezin."

"Ajax wilde weer het Ajax van voorheen worden, terug naar de glorietijden, terug naar de top, kampioen worden en Champions League-voetbal spelen", geeft hij aan. "En ze hadden spelers nodig die er vol voor wilden gaan. Bij Ajax voelde ik veel vertrouwen en ik kreeg iedere keer te horen: 'Zo'n type als jij hebben wij nodig'. Ze wilden me koste wat het kost binnen halen en we hebben er allebei alles aan gedaan het uiteindelijk te realiseren", besluit de Oranje-international.