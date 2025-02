Wout Weghorst-moment roept vragen op: "Ik snap er niets van"

De arbitrage onder leiding van Danny Makkelie was niet foutloos tijdens de Klassieker. Ajax kreeg een 'makkelijke' penalty. De reden dat de controverse daarover niet al te groot is, is vanwege het feit dat Wout Weghorst de penalty miste.

"Hij raakt hem eigenlijk buiten de zestien" zegt Karim El Ahmadi bij ESPN. "Wel vind ik dat Hancko daar mee moet lopen met Weghorst en niet naar de grond moet gaan." Kees Kwakman snapt het ook niet. "We hadden het idee dat hij erbuiten werd neergelegd, maar Hancko haalt binnen de zestien zijn voet nog omhoog. Die tweede touch is gezien als overtreding. Dat is toch gek, ik snap er niets van."

Ook Kenneth Perez is het daarmee eens. "Maar ja, kan allemaal", stelt hij cynisch. "De VAR heeft er heel lang naar gekeken." Het tweede contactmoment was volgens Perez niet strafbaar. "Dat is Weghorst die tegen de voet van Hancko loopt. Dat vind ik geen overtreding. De scheidsrechters en de VAR brengen ons ook aan het twijfelen. Je denkt soms dat je gek bent."

Ajax kreeg vlak voor tijd ook nog een doeltrap, waar Feyenoord een corner had moeten krijgen. Een halve minuut later maakte Kenneth Taylor de winnende op aangeven van Anton Gaaei. "Dat is één van de mindere fouten in zijn totaliteit", meent Perez. "Er zijn ook wedstrijden waarin ze met twaalf tegen elf spelen, dus dit kan wel..."