Wout Weghorst zet medespelers op scherp: "Dat is Ajax-onwaardig"

Wout Weghorst is niet te spreken over de nederlaag van zijn team bij het Letse RFS in de Europa League. De Amsterdammers verloren met zicht op de volgende ronde met 0-1.

"Dat mag niet gebeuren en uiteindelijk is dat Ajax-onwaardig", vertelt Weghorst in gesprek met de clubkanalen. "Dit was een wedstrijd op zich. We moeten beter gaan voetballen en zorgen dat we tot meer kansen komen. Op die manier moeten we aanvallend en voetbaltechnisch de controle hebben in wedstrijden."

Donderdag neemt Ajax het in de laatste speelronde van de competitiefase van de Europa League op tegen het Turkse Galatasaray. Een competitie die hij goed kent door zijn tijd bij Besiktas. "Dat was geweldig. Vooral die grote wedstrijden; dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat geluid was bizar", blikt de spits terug.

"Ergens had ik ook wel graag uit gespeeld tegen ze, al vind ik onze Europese avonden ook speciaal. Het gaat een gave sfeer worden", vervolgt Weghorst die zich dan focust op zijn huidige opponent. "Galatasaray doet het goed", vervolgt Weghorst zijn verhaal. "Hun sterkte in de competitie is bekend en in Europa doen ze het ook goed. Op naar een goed resultaat donderdag en zondag", verwijst Weghorst naar de Klassieker.