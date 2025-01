Wouter Goes wilde weg bij Ajax: "Nog steeds een beetje beledigd"

AZ won dinsdagavond in de strijd om de KNVB Beker met 2-0 van Ajax en Wouter Goes was na afloop zeer tevreden. De talentvolle centrumverdediger, die tussen zijn 8e en 12e vier jaar in de jeugdopleiding van de club uit Amsterdam speelde, vocht verbeten duels uit met Brian Brobbey.

Goes hield een grote kras in zijn nek over aan de fysieke gevechten met de spits van Ajax. "Maar dat mag", benadrukt hij op de website van de Telegraaf. "Het maakt mij niet uit hoe hard het is. Ik speel om de nul te houden en dat is gelukt. Hij was er de vorige wedstrijd ook bij, dus hij weet inmiddels wel een beetje hoe ik verdedig. Hij denkt zeker na hoe hij tegen mij wil spelen, maar dat geldt omgekeerd ook voor mij", benadrukt Goes.

Op De Toekomst was de verdediger nooit een groot talent en daardoor waren er twijfels of Goes bij Ajax mocht blijven. De geboren Amsterdammer, die zelf uiteindelijk besloot om te vertrekken na een gesprek met Paul Brandenburg (hoofd opleidingen van AZ), nam dus sportieve wraak in Alkmaar. "Ja, absoluut. Ik ben altijd gebrand om ze te verslaan. Diep in mijn hart ben ik nog steeds een beetje beledigd dat er daar aan mij werd getwijfeld”, erkent hij.

Goes werd na afloop zelfs verkozen tot Man of the Match. "Het deed me toch iets. Echt, zeker vlak na mijn vertrek, heb ik er vaak van gedroomd dat ik tégen Ajax scoorde", geeft Goes toe. "Ik had al bijna twee jaar niet gescoord, daar werd ik door de jongens redelijk gek mee gemaakt. Deze kans was overigens niet te missen”, besluit de uitblinker van AZ, die in het verleden ook nog in de jeugdopleiding van ASV Arsenal speelde.