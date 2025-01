Youri Mulder over Ajax-supporters: "Dat irriteert de mensen wel"

Alex Kroes was maandagavond te gast bij het programma 'Rondo' op Ziggo Sport en aan tafel werd onder ander het roulatiebeleid van Ajax-trainer Francesco Farioli besproken. Volgens presentator Wytse van der Goot zorgt dat voor 'ergernis' bij de achterban, maar daar is Kroes het niet mee eens.

"Je zegt 'ergernis bij de supporters'. De supporters zijn zeer positief, enthousiast, steunen ons: elke wedstrijd is het overvol, is de sfeer fantastisch. Ik denk dat die 'ergernis' ook wel een beetje gecreëerd wordt", vertelt de technisch directeur, die het opneemt voor de Italiaanse oefenmeester.

"De trainer (Farioli, red.) zoekt naar een balans", constateert hij. "We hebben geen 25 spelers, die allemaal top zijn om Ajax elke wedstrijd attractief voetbal te laten spelen en te laten winnen. De trainer heeft een x-aantal spelers in zijn hoofd waarmee hij attractief kan spelen. Maar wat is belangrijker: attractiviteit of winnen? Hij denkt: ik wil winnen. Daar ben ik het met hem eens. Als hij altijd met zijn beste elf speelt, wordt de kans op blessures groter", aldus Kroes.

Youri Mulder haakt vervolgens in en wijst naar Wout Weghorst en Brian Brobbey. "Die ontevredenheid straalt wel een beetje van Ajax af", constateert hij. "Elke wedstrijd zie ik een spits met zo'n gezicht gewisseld worden. Dat irriteert de mensen wel", meent Mulder, die bijval krijgt van Wesley Sneijder. "Dat irriteert ook écht de supporters. Ik spreek ook supporters, die zeggen dat. Als je dan met Weghorst, dan met Brobbey, dan met Akpom speelt, of opeens tegen Sparta-uit met een 5-3-2-formatie gaat voetballen... Zo krijg je geen vastigheden, zo krijg je geen attractief voetbal. Onmogelijk!"