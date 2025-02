Youri Regeer: "Daar kunnen jullie een heel groot ding van maken"

"Dat is via mijn zaakwaarnemer en eigenlijk best snel gegaan", vertelt Regeer in De Telegraaf. "Op het moment dat AS Roma concreet werd voor Devyne Rensch, informeerde Ajax hoe ik over een terugkeer dacht. Alles bij elkaar heeft het max twee weekjes geduurd, denk ik. Nadat ik met mijn familie en andere mensen die dicht om me heen staan had gesproken, heb ik alles op een rijtje gezet. Voor mijn ontwikkeling was het de beste keuze om naar Ajax te gaan."

"Ik wist dat er een terugkoopclausule was, maar ik had de regie in handen en kon 'ja' of 'nee' zeggen", vervolgt Regeer. "Het voelt wel fantastisch om hier weer te zijn. Alleen niet omdat ik revanche kan nemen, omdat ik anderhalf jaar geleden ben weggegaan. Dat was op dat moment het beste voor mij en bij FC Twente heb ik een geweldige kans gekregen om me in de Eredivisie te ontwikkelen."

Regeer lijkt door Ajax in eerste instantie gehaald als rechtsback, terwijl hij zich bij FC Twente prettiger voelde op het middenveld. De rechtspoot voerde twee gesprekken met de trainer Francesco Farioli en de directeuren Alex Kroes en Marijn Beuker. "Wat daar is besproken, blijft natuurlijk binnenskamers. Uiteindelijk hebben we anderhalf uur gesproken en dat voelde eigenlijk heel goed. Dat Alex zei dat deze transfer een no brainer was, is mooi om te horen en heeft hij inderdaad ook tegen mij gezegd."

Volgens Regeer gaf het 'totaalplaatje' de doorslag. Over zijn favoriete positie is hij nu minder duidelijk. "Kijk, daar kunnen jullie als media een heel groot ding van maken, maar iedereen weet dat ik als rechtsback en middenvelder kan spelen", aldus Regeer, die ook heeft gehoord dat Farioli heeft gezegd een middenvelder in hem te zien. "Daar heb ik met de trainer over gesproken, maar dat is tussen ons. Wat de media schrijven, boeit me niet zo veel. Het enige dat ik geloof, is wat de trainer en Alex tegen me zeggen. Bij FC Twente heb ik overigens ook nog linksback gestaan. Voor mij is het geen enkel thema."