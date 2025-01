'Youri Regeer momenteel in Amsterdam om transfer af te ronden'

Regeer is in Amsterdam om de laatste onderhandelingen met Ajax af te ronden. Dat meldt TC Tubantia. Het is de bedoeling dat hij bij Ajax een meerjarig contract gaat tekenen. FC Twente nam Regeer vorig jaar over voor ongeveer 1 miljoen euro, maar Ajax bedong daarbij wel een terugkoopgarantie van ongeveer 4.5 miljoen euro.

De deadline om voor die terugkoopclausule loopt vandaag af, dus handelt Ajax nu het nog kan. De prijs staat vast, waardoor FC Twente zich direct roert op de transfermarkt om een vervanger voor de back annex middenvelder op te halen.