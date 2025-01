'Youri Regeer naar Ajax': "Kans groot dat deal vandaag rond komt"

Ajax kan Regeer voor een vaste transfersom van een kleine vijf miljoen euro terughalen naar Amsterdam. "Zoals het er nu naar uitziet, is de kans groot dat de deal in de loop van de dag rondkomen", schrijft clubwatcher Leon ten Voorde. "Regeer kwam anderhalf jaar geleden binnen voor een bedrag rond de 1 miljoen euro."

Regeer moet zelf wel willen, want hij wordt door Ajax in eerste instantie gehaald voor de rechtsbackpositie. "De geluiden dat niet iedereen in Amsterdam hem een geschikte kandidaat vindt, zijn inmiddels opgedoken. De speler van Jong Oranje begon het seizoen bij FC Twente als rechtervleugelverdediger, maar dat werd geen onverdeeld succes. Regeer had vooral moeite met het defensieve werk dat van een back wordt gevraagd", aldus Ten Voorde, die zag dat Regeer op het middenveld wel tot zijn recht kwam.

Daar speelt de hoofdrolspeler ook zelf het liefst. "Hoewel Regeer lange tijd beide opties openhield, gaf hij onlangs in een interview aan dat zijn voorkeur toch uitgaat naar het middenveld. Dat maakt de interesse van Ajax ook best bijzonder."

De doorgaans goed ingelichte twente 4-ever op het forum van FCTwente.net laat weten dat de transfer doorgaat en er bij Ajax een contract tot medio 2028 klaarligt voor Regeer. De vaste terugkoopclausule bedraagt zo'n 4,8 miljoen euro.