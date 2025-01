Zaakwaarnemer onthult vertrek Ajax-speler: "Zijn laatste jaar "

Kenneth Taylor lijkt bezig aan zijn laatste seizoen bij Ajax. Zijn zaakwaarnemer Guido Albers bevestigde dit zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Taylor, die dit seizoen ijzersterk presteert, wordt al langere tijd in verband gebracht met een overstap naar de Serie A.

"Dit is het laatste jaar van Kenneth Taylor bij Ajax," reageerde Albers stellig op een stelling van presentator Milan van Dongen. De middenvelder begon het nieuwe jaar goed met een doelpunt tegen RKC Waalwijk en heeft dit seizoen al acht goals en zeven assists op zijn naam staan.

Volgens Albers was er afgelopen zomer al interesse, maar wilde Ajax niet meewerken aan een transfer. "Farioli zei dat een vertrek onbespreekbaar was. Ajax gaf hem de opdracht om een goed seizoen te draaien, en dat heeft hij tot nu toe bewezen," aldus Albers. Ajax-watchers Lentin Goodijk en Johan Inan achten een transfer komende zomer dan ook zeer waarschijnlijk.

Toch wijst analist Mario Been op een opvallend punt: Taylor wordt vaak voortijdig gewisseld. "Dat is voor hem natuurlijk frustrerend, om na zestig minuten weer naar de kant te moeten," zegt Been. "Als je kijkt naar zijn goals, die vallen allemaal binnen de eerste zestig minuten. Hoeveel zou hij er maken als hij langer speelt?" Het lijkt erop dat Ajax hem wil beschermen, maar het beperkt hem mogelijk in zijn statistieken.