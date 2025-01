Zakt Ajax nog af naar derde plek? "Dat is ook de doelstelling"

Johan Inan ziet Ajax haar huidige positie op de ranglijst in de Eredivisie niet vasthouden. De journalist denkt dat Ajax één plek gaat zakken.

"Ik denk dat Ajax derde gaat worden. Ze halen daarom wel de voorronde van de Champions League en dat is ook de doelstelling. Maar ik denk dat Feyenoord meer mogelijkheden heeft en stabieler is, al kan er daar ook nog wat gebeuren", opent Inan in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Ik denk ze uiteindelijk dus derde gaan worden. Ze hebben geen zekerheid van de Champions League en al zouden ze tweede worden, dan hebben ze meer spek op de botten, maar ook dan geven ze geen tientallen miljoenen uit", weet de journalist. "Als ze het niet halen dan wordt het toch weer teren op transfervrije spelers en huurspelers."