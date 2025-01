'Ziyech verrast: aanvaller niet herenigd met Nederlandse trainer'

De voormalig aanvaller van SC Heerenveen, FC Twente, Ajax en Chelsea zou hard op weg zijn naar het Al-Nasr (Verenigde Arabische Emiraten) van trainer Alfred Schreuder, met wie hij een goede band had in Enschede en Amsterdam. Volgens Romano heeft de 31-jarige Marokkaan echter een mondeling akkoord bereikt met Al Duhail in Qatar.

Het lijkt een kwestie van tijd voor Ziyech deze winter bij Galatasaray vertrekt. De aanvaller vertrok in de zomer van 2023 op huurbasis naar Turkije, waar hij groots onthaald werd. Galatasaray lichtte afgelopen zomer de koopoptie, maar dit seizoen kwam Ziyech amper in actie voor de club uit Istanbul.