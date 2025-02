Zwart kritisch over nieuwe speler: "Past niet bij speelstijl Ajax"

Ajax blijft actief op de transfermarkt na het verrassende vertrek van Diant Ramaj naar Borussia Dortmund. De Amsterdammers zijn in de markt voor twee nieuwe versterkingen: de 32-jarige doelman Matheus Lima Magalhães en de Braziliaanse rechtsback Lucas Rosa van Real Valladolid. In de transferdeadlineshow van Voetbal International bespraken Freek Jansen en Pieter Zwart de logica achter deze keuzes en de mogelijke impact op het huidige elftal van Ajax.

"Het is opvallend dat ze Ramaj van de hand hebben gedaan. Hij was één van de rits aankopen van Mislintat die vorig jaar een goed seizoen had, dus je had het gevoel dat hij op termijn de opvolger van Pasveer kon worden," aldus Jansen.

Met het vertrek van Ramaj is Ajax snel op zoek gegaan naar een vervanger en kwam uit bij de 32-jarige Matheus Lima Magalhães. Jansen begrijpt deze keuze wel: "Je hebt Gorter er nu nog bij en dat hebben ze willen aanvullen. Hij is een heel ervaren doelman. Ik denk dat hij tweede keeper wordt en de plek van Ramaj inneemt."

Toch lijkt Pasveer voorlopig nog onbetwist de eerste keuze te blijven. "Aan de andere kant keept Pasveer op zijn leeftijd gewoon alles. Het maakt niet uit of je tweede of derde keeper bent bij Ajax, want je zit elke wedstrijd op de bank. Pasveer wil gewoon alles spelen."

Pieter Zwart voegde in dezelfde uitzending zijn visie toe over een ander Ajax-transfertarget: Lucas Rosa van Real Valladolid. Hoewel de Braziliaanse rechtsback verdedigend sterk is, twijfelt Zwart of hij past in het systeem van Francesco Farioli. "Het is een beetje een mannetjesputter. Verdedigend is hij sterk, maar aan de bal is het allemaal niet geweldig. Aanvallend komt hij vooral over de zijkant door, maar hoe Farioli speelt – met de backs aan de binnenkant – dat heeft hij nog nooit gedaan," zegt Zwart. Hij trekt zelfs een vergelijking met een eerdere mislukte aankoop: "Het doet je dan toch een beetje denken aan Jorge Sánchez, die binnenkwam en erachter kwam dat een back aan de binnenkant speelde."